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00:16 (мск), источник: ТАСС

Канада вводит санкции в отношении 40 российских физлиц, в том числе бизнесменов и военных

ОТТАВА, 8 мая. /ТАСС/. Канада включила в свои санкционные списки еще 40 российских физических лиц, в том числе бизнесменов и военных. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо по итогам состоявшейся в Киеве его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Reuters

В опубликованном на сайте правительства Канады документе, связанном с канадскими санкциями из-за ситуации на Украине, говорится, что в список, в частности, добавлены экс-президент «Лукойла» Вагит Алекперов, заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, замминистра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, генерал Шарип Делимханов, депутата Госдумы Адам Делимханов.

Отмечается, что Трюдо и Зеленский обсудили усилия мирового сообщества по введению в отношении РФ «суровых и продолжительных санкций» в ответ на специальную военную операцию России на Украине.

Также Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь на 50 млн канадских долларов ($38,8 млн). «Сегодня премьер-министр объявил о дополнительных мерах и инвестициях для продолжения поддержки Украины, в том числе о предоставлении дополнительных $50 млн в виде военной помощи», — говорится в документе.

Эти поставки, в частности, включают боеприпасы для гаубиц М777 и стрелкового оружия, а также предоставление спутниковых снимков высокого разрешения.

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