Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы

«Поздравляю вас с Днем Победы. Это — великий праздник, ставший символом отваги и стойкости, доблести и жертвенности миллионов советских людей, которые в июне 1941-го мужественно приняли удар варварской, античеловечной идеологии нацизма и победили», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте президента.
Там отмечается, что «Беларусь помнит своих героев — тех, кто самоотверженно сражался на фронтах, рискуя жизнью, боролся с врагом в оккупации, совершал ежедневный трудовой подвиг в тылу, приближая победный май 1945 года».
«Мы помним всех безвинных жертв циничных экспериментов и чудовищной жестокости гитлеровских палачей. И не устанем напоминать народам Европы о том, кто поставил точку в самой кровопролитной войне за всю историю человечества», — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, «этот весенний день, 9 мая, сквозь десятилетия мирной жизни все так же отзывается в сердцах белорусов болью, гордостью и бесконечной благодарностью победителям».
Лукашенко также пожелал, чтобы в каждом белорусском доме всегда были мир, благополучие и согласие.