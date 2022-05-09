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08:05 (мск), источник: © РИА Новости

Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы

МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы, заявив, что официальный Минск не устанет напоминать Европе, кто поставил точку во Второй мировой войне.

Источник: © РИА Новости
День Победы
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«Поздравляю вас с Днем Победы. Это — великий праздник, ставший символом отваги и стойкости, доблести и жертвенности миллионов советских людей, которые в июне 1941-го мужественно приняли удар варварской, античеловечной идеологии нацизма и победили», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте президента.

Там отмечается, что «Беларусь помнит своих героев — тех, кто самоотверженно сражался на фронтах, рискуя жизнью, боролся с врагом в оккупации, совершал ежедневный трудовой подвиг в тылу, приближая победный май 1945 года».

«Мы помним всех безвинных жертв циничных экспериментов и чудовищной жестокости гитлеровских палачей. И не устанем напоминать народам Европы о том, кто поставил точку в самой кровопролитной войне за всю историю человечества», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, «этот весенний день, 9 мая, сквозь десятилетия мирной жизни все так же отзывается в сердцах белорусов болью, гордостью и бесконечной благодарностью победителям».

Лукашенко также пожелал, чтобы в каждом белорусском доме всегда были мир, благополучие и согласие.

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