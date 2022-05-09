09:56 (мск), источник: Газета.Ру
Депутат Затулин предложил «не дергать Грузию за бороду» референдумом в Южной Осетии
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин оценил результаты президентских выборов в Южной Осетии.
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В беседе с «Газетой.Ru» он назвал победу лидера политической партии «Ныхас» Алана Гаглоева предсказуемой. При этом депутат уверен, что смена президента не скажется на отношениях республики с Россией.
«Результаты предсказуемые. На мой взгляд, они были очевидны после первого тура. Мне кажется, что надо поблагодарить уходящего президента за его работу и понимать, что любой политический деятель, получивший голоса избирателей и выигравший выборы в Южной Осетии, будет придерживаться курса на сотрудничество с Россией во всех сферах жизни республики», — сказал Затулин.
По словам депутата, он солидарен с мнением Гаглоева о том, что жители Южной Осетии поддерживают желание республики войти в состав России. Однако Затулин полагает, что сейчас преждевременно принимать подобное решение.
«Все зависит от того, как на это отреагирует Россия. Будет ли это способствовать укреплению стабильности и безопасности в регионе или же это станет спусковым крючком каких-то потрясений. Я думаю, что на данный момент никакая угроза, которая требовала бы принятия чрезвычайных и демонстративных мер, над Южной Осетией не висит. На мой взгляд, такое решение сейчас избыточно, потому что никаких проблем во взаимоотношениях между Россией и Южной Осетией на сегодняшний день нет. За эти годы мы создали, в том числе и благодаря президенту Бибилову, законодательную базу для развития отношений, подписали и ратифицировали достаточно много договоров и соглашений. Мне кажется, что это с лихвой компенсирует все проблемы, связанные с отсутствием решения об объединении», — считает Затулин.
По мнению депутата, в условиях специальной военной операции на Украине необходимо оценивать все риски, которые может принести возможное вхождение Южной Осетии в состав РФ.
«Понимаю, что в Южной Осетии многие стремятся решить этот вопрос — объединиться не только с Россией, но и с Северной Осетией, чтобы Осетия перестала быть Северной и Южной. Но мы должны внимательно посмотреть на то, что происходит на Кавказе. Очевидно, что референдум в Южной Осетии спровоцирует всплеск эмоций в соседней Грузии. В настоящее время у нас идет специальная военная операция на Украине и мне кажется, что нам не следует дергать за бороду», — заключил он.
Ранее стало известно, что кандидат от партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует во втором туре выборов президента Южной Осетии с 53,67%, опережая действующего главу республики Анатолия Бибилова. Сам Бибилов уже признал поражение и поздравил оппонента с победой.
Бибилов также заявил, что референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится. Все документы для его проведения уже собраны и поданы в Центризбирком.