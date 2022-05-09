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10:29 (мск), источник: ТАСС

Путин: военные РФ в ходе специальной военной операции сражаются за людей в Донбассе

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Военные РФ в ходе специальной военной операции сражаются за людей в Донбассе, за безопасность Родины. Об этом президент России Владимир Путин заявил, выступая на Красной площади перед парадом Победы.

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«Сейчас, в эти дни, вы сражаетесь за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины — России», — сказал глава государства, обращаясь к парадным расчетам военных.

Путин подчеркнул, что Россия гордится непокоренным, доблестным поколением победителей. «Наш долг — хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился», — заявил он.

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Российский лидер отметил, что 9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу. «День Победы близок и дорог для каждого из нас. В России нет семьи, которую не опалила бы Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет», — отметил Путин, подчеркнув, что в этот день в нескончаемом потоке Бессмертного полка дети, внуки и правнуки той войны несут фотографии своих родных, погибших солдат, навеки оставшихся молодыми, и ушедших ветеранов.

Диалог с Западом

Президент заявил, что Россия призывала Запад к честному диалогу, но все напрасно. «Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, системы, которая жизненно необходима всему мировому сообществу», — подчеркнул Путин.

«В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности, Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно! Страны НАТО не захотели нас услышать», — констатировал российский лидер.

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Президент подчеркнул, что такая позиция стран Запада означала, «что на самом деле у них были совершенно другие планы». «И мы это видели», — сказал он.

Путин добавил, что Россия, в отличие от Запада, никогда не откажется от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей. «Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам. А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить», — сказал президент.

Вера в традиционные ценности

Путин добавил, что Россия, в отличие от Запада, никогда не откажется от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей. «Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам. А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить», — сказал президент.

«Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью их жертв, перечеркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу», — добавил глава государства.

Путин отметил, что Соединенные Штаты Америки, особенно после распада Советского Союза, «заговорили о своей исключительности, унижая тем самым не только весь мир, но и своих сателлитов, которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это проглатывать».

«Но мы — другая страна. У России другой характер», — подчеркнул президент.

Ветераны из США

США фактически запретили своим ветеранам приехать на парад Победы в Москву, сказал президент. «Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на Парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами», — сказал Путин.

«Мы чтим всех воинов союзнических армий: американцев, англичан, французов, участников сопротивления, отважных солдат и партизан Китая — всех, кто разгромил нацизм и милитаризм», — добавил президент России.

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