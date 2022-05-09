Маск поспорил с Рогозиным о нацистах

«Слово “нацист” означает совсем не то, что он, похоже, думает», — написал Маск в ответ на заявление Рогозина об ответственности бизнесмена за снабжение спутниковой связью бойцов батальона «Азов» (признан в России экстремистским и запрещен).
Маск также добавил, что «на случай смерти при загадочных обстоятельствах» был рад знакомству.
Накануне Рогозин обвинил Маска в причастности к снабжению украинского полка «Азов» (признан экстремистским в России) и военных ВСУ средствами спутниковой связи Starlink.
По словам главы «Роскосмоса», доставка оборудования Starlink ВСУ Украины осуществлялась Пентагоном. «Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал», — написал Рогозин в Telegram.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине рано утром 24 февраля. Ее целями он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» соседней страны. Украина в ответ разорвала с Москвой дипломатические связи и объявила военное положение.
Спустя несколько дней Маск сообщил, что сервис Starlink стал доступен на Украине и туда отправлены терминалы, которые обеспечивают его работу. 28 февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что первая партия оборудования прибыла в страну. При этом он не уточнил, какое именно оборудование получила Украина и как оно будет применяться.
6 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с Маском о поставке очередной партии устройств Starlink. «Поговорил с Илоном Маском. Я благодарен ему за поддержку Украины словами и делами. На следующей неделе мы получим еще одну партию систем Starlink для разрушенных городов», — заявил глава государства.