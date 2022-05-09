12:28 (мск), источник: ТАСС
ЦИК: Гаглоев лидирует с 54,2% на выборах в Южной Осетии после обработки 97% протоколов
Явка во втором туре составила 64,75%
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ЦХИНВАЛ, 9 мая. /ТАСС/. Кандидат в президенты Южной Осетии, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, по предварительным данным, после обработки 97% протоколов получает 54,2% голосов избирателей и лидирует. Об этом в понедельник сообщила на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Эмилия Гагиева.
«Оглашение предварительных итогов: обработано 97% протоколов. Бибилов — 43,3%, Гаглоев — 54,2%», — сказала председатель ЦИК.
Гагиева добавила, что явка во втором туре выборов составила 64,75% после обработки 97% протоколов. «В списки избирателей на момент окончания голосования внесены 39 222 человека. Число избирателей, принявших участие в голосовании, составило 25 395 человек, что составляет 64,75% от числа избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования», — сказала председатель ЦИК.