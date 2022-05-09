14:35 (мск), источник: Известия
Путин выразил уверенность в достижении всех целей спецоперации
Операция в Донбассе выполняется, сообщил 9 мая президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что нет никаких сомнений, что результаты будут достигнуты.
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«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто», — сказал он, подчеркнув, что у РФ не было другого выбора.
Он также отметил, что российские военные воюют мужественно и профессионально.
«Все намеченные планы выполняются», — подытожил Путин.
Ранее 9 мая помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что переговоры российской стороны с украинской делегацией касаемо мирного урегулирования конфликта не прекращены. Они проходят в дистанционном формате.
19 апреля глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса. По его словам, в ходе нее будут использоваться традиционные вооружения. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости республик.