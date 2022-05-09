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18:11 (мск), источник: Life.ru

Эрдоган призвал ЕС написать «новую историю» с учётом событий на Украине

По мнению турецкого лидера, этот кризис доказал важность Анкары как партнёра Европы в сферах миграционной политики, обеспечения безопасности и непрерывности энергетических поставок.

Источник: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал руководство стран Евросоюза начать новую главу в истории своей политики из-за событий на Украине. Он отметил, что в последние годы ЕС отошёл от своих основополагающих принципов.

«ЕС, который отошёл от своих основополагающих ценностей и находится под влиянием краткосрочной политики государств-членов, пора написать для себя новую историю», — говорится в заявлении турецкого лидера по случаю Дня Европы.

Он напомнил, что Декларация Шумана позволила в своё время европейским странам объединиться, преодолев разногласия, но от этих целей государства в конечном счёте отдалились. При этом, по мнению Эрдогана, украинский кризис доказал важность Анкары как партнёра ЕС в сферах миграционной политики, обеспечения безопасности и непрерывности энергетических поставок.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что постпреды ЕС не смогли договориться по санкциям против России. Вся проблема, по данным источников издания, заключается в Венгрии, которая выступает против эмбарго на российскую нефть, даже несмотря на предлагаемую Будапешту отсрочку.

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