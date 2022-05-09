В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный

«В течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря», — рассказали в российском оборонном ведомстве.
Однако украинская провокация была сорвана Вооруженными силами РФ. В Минобороны России указали, что противник понес большие потери. Так, за период отражения атаки российскими войсками были сбиты в воздухе четыре украинских самолета (три Су-24 и один Су-27), три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24. Также были сбиты в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных "Байрактар ТБ-2. Еще четыре беспилотника были сбиты днем 9 мая.
Кроме того, в ночь на 8 мая при попытке высадки десанта были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины.
«В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50-ти украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих», — добавили в Минобороны РФ.