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20:10 (мск), источник: Life.ru

В ООН оценили данные об эвакуации всех мирных жителей с «Азовстали»

Всемирная организация продолжит поддерживать контакты с российской и украинской сторонами, сказал зампредставителя генсека Фархан Хак.

Источник: РИА "Новости"

Организация Объединённых наций не готова на данный момент подтвердить, что все гражданские лица эвакуированы с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Мы можем назвать только число людей, которых смогли эвакуировать. Конечно, мы надеемся, что мы смогли эвакуировать всех. На данный момент я не могу с уверенностью сказать, что это все, но надеюсь, что все, кто хотел, уже смогли уйти», — сказал он в ходе брифинга.

В связи с этим в офисе генсека всемирной организации продолжат поддерживать контакты с российской и украинской сторонами, добавил Хак.

Ранее Антониу Гутерриш заявил об эвакуации из Мариуполя и «Азовстали» более 170 человек. По данным главы всемирной организации, в целом за последнее время с территории завода и города было вывезено более шестисот человек.

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