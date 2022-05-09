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22:53 (мск), источник: © РИА Новости

Байден подписал закон о «ленд-лизе» для Украины

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон о «ленд-лизе» для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране.

Источник: Reuters

В частности, он временно снимает ряд «требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению», говорится в описании документа на сайте конгресса США. Законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином в январе текущего года.

Практика ленд-лиза получила широкую известность в годы Второй мировой войны, когда США на частично взаимообразной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции, включая Советский Союз.

На рассмотрении конгресса находится запрос администрации о помощи для Украины в размере 33 миллиардов долларов на нынешний фискальный год (заканчивается 1 октября), 20,4 миллиарда из этого пакета предусмотрены «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украине, 8,5 миллиарда — экономическая помощь Киеву.

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