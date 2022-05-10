Киссинджер предположил, что США вынуждены добиваться смены режимов в авторитарных странах

«Мы должны понимать, что существуют различия в идеологии и интерпретации [фактов между авторитарными режимами и демократиями]. Нам следует использовать это понимание, оценивая важность возникающих проблем, а не делать это главным предметом конфронтации, если только мы не готовы сделать смену режима главной целью нашей политики. Я думаю, что с учетом развития технологий и огромной разрушительной силы существующего сейчас оружия, [стремление к смене режима] может быть навязано нам враждебностью других [стран], однако нам следует избегать ситуаций, когда мы будем создавать ее собственным поведением», — сказал бывший глава американской дипломатии.
Он выразил беспокойство по поводу того, что «обе стороны (авторитарные и демократические страны — прим. ТАСС) множат» новые виды все более разрушительного и технически сложного оружия, применение которого «может привести к катастрофе ранее непредставимого масштаба».
Киссинджер отметил, что международное сообщество избегает обсуждения вопроса о том, какие действия будут необходимы, если такое оружие будет применено, однако «в совершенно новой эре» до сих пор игнорировавшаяся тема неизбежно станет одним из предметов новой дипломатической и военной повестки, «и это будет вызовом». Сам Киссинджер считает, что Запад «не может просто принять» применение ядерного оружия, если это произойдет.
Киссинджер также заявил, что союз России и Китая в целом не соответствует интересам Запада, однако выразил сомнения по поводу того, что подобное партнерство может быть постоянным.
Он также заявил о необходимости разных политических подходов в отношении Москвы и Пекина, чтобы не форсировать их сближение.
«Мировая геополитическая ситуация существенно изменится после завершения войны на Украине. Наличие одинаковых интересов по всем возможным вопросом — не естественное положение вещей для Китая и России. Я не думаю, что мы можем создать потенциальные разногласия, однако полагаю, что это сделают обстоятельства, — считает Киссинджер. — После войны на Украине России придется как минимум переоценить свои отношения с Европой и общий подход к НАТО. Я считаю неразумным занимать враждебную позицию по отношению к обоим противникам, способствуя их сближению, и когда мы возьмем на вооружение этот принцип в наших отношения с Европой и собственных внутренних дискуссиях, то история, думаю, предоставит нам возможности применять дифференцированный подход».
Киссинджер также заявил, что, по его мнению, в Китае сейчас размышляют о том, как избежать ситуации, в которой оказалась Россия, подвергающаяся мощному санкционному давлению, и избежать слаженного ответа «значительной части мира» в случае полномасштабного кризиса в отношениях между Пекином и западными столицами.