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07:30 (мск), источник: © РИА Новости

Вице-спикер Госдумы предложил упростить въезд в Россию ученым со всего мира

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что предложил ввести безвизовый режим въезда зарубежным ученым в Россию для работы в НИИ и университетах.

Источник: © РИА Новости

Американская администрация решила «лишить» российского лидера Владимира Путина «некоторых из его лучших новаторов», смягчив визовые требования для ведущих ученых, которые хотят приехать в США, передает агентство Bloomberg.

Отмечается, что в случае принятия закона, по упрощенной схеме попасть в Соединенные Штаты смогут россияне, имеющие степени магистра или доктора наук.

«США делают для российских ученых максимально удобный визовый режим, чтобы уезжали к ним. Предлагаю (создать режим въезда), чтобы научные сотрудники и те, кто занимается (новыми) технологиями, развитием этих вопросов, всех этих людей приглашать в Россию без виз, чтобы они работали на благо нашей страны», — заявил Чернышов.

Парламентарий считает правильным облегчить въезд зарубежным ученым, чтоб они работали в российских университетах и НИИ.

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