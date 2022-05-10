Вице-спикер Госдумы предложил упростить въезд в Россию ученым со всего мира

Американская администрация решила «лишить» российского лидера Владимира Путина «некоторых из его лучших новаторов», смягчив визовые требования для ведущих ученых, которые хотят приехать в США, передает агентство Bloomberg.
Отмечается, что в случае принятия закона, по упрощенной схеме попасть в Соединенные Штаты смогут россияне, имеющие степени магистра или доктора наук.
«США делают для российских ученых максимально удобный визовый режим, чтобы уезжали к ним. Предлагаю (создать режим въезда), чтобы научные сотрудники и те, кто занимается (новыми) технологиями, развитием этих вопросов, всех этих людей приглашать в Россию без виз, чтобы они работали на благо нашей страны», — заявил Чернышов.
Парламентарий считает правильным облегчить въезд зарубежным ученым, чтоб они работали в российских университетах и НИИ.