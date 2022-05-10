Мантуров: бренды не просили об исключении из списка параллельного импорта

«Из тех, кто уже в списке, пока нет», — сказал он, отвечая на вопрос, обращались ли уже в министерство компании с просьбой исключить их из перечня.
Мантуров напомнил, что компании будут исключаться из списка по мере принятия ими решений о продолжении работы в РФ и возобновлении поставок своей продукции.
«Мы готовы оперативно реагировать», — добавил он.
На прошлой неделе Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, подпадающих под для параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, включает в себя более 50 категорий.
Как отмечал Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России.
Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.
В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.