МИД Франции: нефтяное эмбарго против России согласуют до 15 мая

«Думаю, что мы можем принять решение (о введении шестого пакета санкций.— “Ъ”) уже на этой неделе», — отметил господин Бон в эфире LCI television. Как он считает, предстоящий телефонный разговор между господином Макроном и главой венгерского правительства может стать одним из финальных этапов согласования условий санкционной политики Европы.
Вчера председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о позитивной динамике в согласовании готовящегося ЕС запрета на поставки российской нефти с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто также отметил прогресс в переговорах о санкциях, однако добавил, что «очень много надо обсудить, чтобы наша позиция в этом вопросе могла измениться».
Ранее официальные представители Венгрии заявляли о невозможности поддержки нового санкционного пакета ЕС из-за сильной зависимости страны от российских энергоресурсов. После начала спецоперации России на Украине и активизации санкционной политики Евросоюза в отношении РФ Венгрия стала одной из наиболее скептически настроенных к санкциям стран—членов ЕС.