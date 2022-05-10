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10:32 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Франции: нефтяное эмбарго против России согласуют до 15 мая

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что окончательное решение о введении эмбарго на российскую нефть может быть принято на этой неделе, до 15 мая. По его словам, сегодня, 10 мая, французский президент Эмманюэль Макрон обсудит эмбарго с премьером Венгрии Виктором Орбаном, чтобы прийти к согласию о санкционных мерах против России.

Источник: Reuters

«Думаю, что мы можем принять решение (о введении шестого пакета санкций.— “Ъ”) уже на этой неделе», — отметил господин Бон в эфире LCI television. Как он считает, предстоящий телефонный разговор между господином Макроном и главой венгерского правительства может стать одним из финальных этапов согласования условий санкционной политики Европы.

Вчера председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о позитивной динамике в согласовании готовящегося ЕС запрета на поставки российской нефти с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто также отметил прогресс в переговорах о санкциях, однако добавил, что «очень много надо обсудить, чтобы наша позиция в этом вопросе могла измениться».

Ранее официальные представители Венгрии заявляли о невозможности поддержки нового санкционного пакета ЕС из-за сильной зависимости страны от российских энергоресурсов. После начала спецоперации России на Украине и активизации санкционной политики Евросоюза в отношении РФ Венгрия стала одной из наиболее скептически настроенных к санкциям стран—членов ЕС.

Андрей Сапожников

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