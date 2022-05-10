Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Украину

Издание Sddeutsche Zeitung сообщает, что у госпожи Бербок также запланирована встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Она уже посетила Бучу в сопровождении украинского генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
О скором визите главы МИД ФРГ в Киев немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил 5 мая, не назвав точную дату приезда Анналены Бербок. Она стала первым представителем федерального правительства Германии, приехавшим на Украину после 24 февраля.
В начале апреля стало известно о несостоявшемся визите на Украину президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который заявил, что в Киеве его приезд сочли нежелательным из-за близких отношений с Россией в прошлом. 5 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с господином Штайнмайером удалось устранить «конфузы прошлого».