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13:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Украину

Глава немецкого МИДа Анналена Бербок сегодня, 10 мая, прибыла в Киев на поезде и позже посетила украинский город Буча. Она стала самым высокопоставленным представителем ФРГ, посетившим Украину после начала российской спецоперации.

Источник: AP 2022

Издание Sddeutsche Zeitung сообщает, что у госпожи Бербок также запланирована встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Она уже посетила Бучу в сопровождении украинского генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

О скором визите главы МИД ФРГ в Киев немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил 5 мая, не назвав точную дату приезда Анналены Бербок. Она стала первым представителем федерального правительства Германии, приехавшим на Украину после 24 февраля.

В начале апреля стало известно о несостоявшемся визите на Украину президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который заявил, что в Киеве его приезд сочли нежелательным из-за близких отношений с Россией в прошлом. 5 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с господином Штайнмайером удалось устранить «конфузы прошлого».

Андрей Сапожников

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