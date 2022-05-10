14:44 (мск), источник: Life.ru
Путин поручил организовать выплаты пострадавшим от лесных пожаров «без бюрократизма»
Он также распорядился подумать и о реструктуризации потребительских кредитов для данной категории граждан.
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Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос выплат пострадавшим от лесных пожаров, уделив особое внимание тем, кто лишился жилья. Об этом глава государства сообщил на совещании, попросив подключиться к вопросу Правительство РФ.
«Нужно организовать эти выплаты, причём сделать это оперативно и избегать излишнего административного бюрократизма, особенно имею в виду, что многие утратили документы», — подчеркнул российский лидер.
Он также добавил, что следует проработать реструктуризацию потребительских кредитов для пострадавших от природных пожаров.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области, по данным на утро 10 мая, действуют десять лесных пожаров общей площадью свыше 1,5 тыс. га, из них шесть на площади около 370 га локализованы. При пожарах на Урале и в Сибири погибло 16 человек. Речь идёт, в частности, о Красноярском крае, Курганской, Кемеровской, Иркутской, Омской и Новосибирской областях, где последние дни бушевал огонь в лесных массивах.