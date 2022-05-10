15:06 (мск), источник: Ведомости
Губернатор Кировской области объявил об отставке
Губернатор Кировской области Игорь Васильев в своем Telergam-канале сообщил, что уходит в отставку.
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В своем обращении к жителям области он уточнил, что решение принято в связи со скорым окончанием срока полномочий Васильева на посту главы субъекта.
«Мною принято важное решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне. Мою просьбу работать на благо развития всей страны поддержал президент России Владимир Путин», — написал Васильев.
Губернатор добавил, что команде правительства и главам муниципалитетов удалось добиться «высоких результатов» в социальной сфере, сфере здравоохранения, дорожном строительстве.
Игорь Васильев родился 31 мая 1961 года в Санкт-Петербурге. В 2004—2010 гг. представлял Коми в Совете Федерации, позже занимал должность аудитора в Счетной палате России. С 2013 г. Васильев возглавлял Росреестр. Врио губернатора Кировской области Васильев был назначен в июле 2016 г., 19 сентября 2017 г. вступил в должность главы субъекта.
Ранее 10 мая о своем уходе в отставку сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он объяснил свое решение тем, что является одним из самых старых глав регионов в стране.