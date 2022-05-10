15:36 (мск), источник: © РИА Новости
Рязанский губернатор Любимов решил не избираться на следующий срок
РЯЗАНЬ, 10 мая — РИА Новости. Рязанский губернатор Николай Любимов заявил, что решил не выдвигаться на выборы губернатора на следующий срок.
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«Уважаемые рязанцы! Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Он отметил, что всегда говорил о том, как ему важна работа на благо Рязанской области, каким «близким и родным» стал ему регион.
«За время руководства областью многое удалось сделать. Благодарен своей команде за эффективную работу, каждому рязанцу — за помощь и конструктивную критику. Надеюсь, в это сложное время смогу быть полезным стране на новой должности», — сообщил Любимов.