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15:41 (мск), источник: Известия

Экс-депутата рады Украины Киву объявили в международный розыск

Бывший народный депутат Украины Илья Кива объявлен в международный розыск за действия против государства. Об этом 10 мая сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) страны.

Источник: Reuters

«Следователи Государственного бюро расследований закончили расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы за антиукраинские действия», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Киву обвинили в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики.

Кроме того, Кива предлагал физически устранить президента Украины Владимира Зеленского и других госслужащих страны.

По инициативе следователей ГБР бывший нардеп объявлен в международный розыск.

19 апреля Кива попросил защиту и политическое убежище в РФ.

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