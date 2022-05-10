Экс-депутата рады Украины Киву объявили в международный розыск

«Следователи Государственного бюро расследований закончили расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы за антиукраинские действия», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Киву обвинили в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики.
Кроме того, Кива предлагал физически устранить президента Украины Владимира Зеленского и других госслужащих страны.
По инициативе следователей ГБР бывший нардеп объявлен в международный розыск.
19 апреля Кива попросил защиту и политическое убежище в РФ.