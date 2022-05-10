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16:00 (мск), источник: © РИА Новости

Губернатор Саратовской области уходит с поста

САРАТОВ, 10 мая — РИА Новости. Возглавлявший 10 лет Саратовскую область губернатор Валерий Радаев сообщил, что решил сложить полномочия и сосредоточиться на другом направлении работы.

Источник: © РИА Новости

«Мною принято решение о досрочном сложении полномочий губернатора. Я 10 лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок, чтобы избраться главой региона. Планирую сосредоточиться на другом направлении работы. Хочу поблагодарить вас, уважаемые жители Саратовской области, за совместную работу, поддержку, президента страны Владимира Владимировича Путина — за доверие. У меня была возможность трудиться на высоком посту на благо земляков и развитие нашей Саратовской области», — цитирует слова Радаева его пресс-служба в Telegram-канале.

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