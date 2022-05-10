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16:59 (мск), источник: © РИА Новости

Открытие посольства ДНР в Москве запланировано на июнь

ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Открытие посольства ДНР в Москве запланировано на июнь, сообщила посол республики в РФ Ольга Макеева.

«Открытие посольства планируется в июне. Как только все будет готово, мы объявим о точной дате», — сообщила Макеева в Telegram-канале посольства.

Она также добавила, что местоположение дипмиссии уже определено, в данный момент идет подготовка помещений и оборудования, а также выполняются регистрационные и аккредитационные процедуры.

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