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17:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Германия заявила о невозможности отмены антироссийских санкций

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о невозможности отмены антироссийских санкций. Соответствующую информацию публикует РИА Новости.

Источник: AP 2022

По словам Бербок, санкции против России не могут быть отозваны даже в случае, если они окажут негативный эффект на саму Германию.

Ранее глава МИД ФРГ также сообщила, что страна решила полностью сократить зависимость от российских энергоресурсов. «Отказа от санкций против России за спиной Украины не будет», — уточнила политик.

Во вторник, 10 мая, Анналена Бербок нанесла необъявленный визит в украинский город Буча. В агентстве указали, что визит Бербок, посетившей пригород Киева, стал неожиданностью.

В мае Бербок также отметила, что ФРГ несет ответственность за защиту Украины и всей Европы, о чем следует дать понять России. При этом она подчеркнула, что правительство должно принимать решения исходя из того, как это скажется на благосостоянии Германии и ее граждан. Она добавила, что поставка оружия Киеву — вынужденная мера, необходимая для того, чтобы прекратить боевые действия.

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