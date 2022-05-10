18:34 (мск), источник: Daily Storm
Нелюбовь народа и Кремля. Политолог Минченко рассказал, из-за чего ушли в отставку губернаторы пяти регионов
По словам эксперта, сегодняшний «губернаторопад» был ожидаемым.
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10 мая о своей отставке объявили губернаторы пяти регионов — Томской, Кировской, Рязанской, Саратовской областей и Марий Эл. Как пояснил в беседе с Daily Storm политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, главы этих субъектов имели проблемы с поддержкой как со стороны Кремля, так и со стороны местных жителей.
«Мы видим, что все эти губернаторы имели низкие показатели по устойчивости — низкое качество политического менеджмента и позиционирования, недостаточная поддержка внутри путинского политбюро 2.0. Вот основные факторы», — сказал эксперт.
Он уточнил, что один из критериев политического менеджмента — как раз поддержка местных жителей: «Обычно, если у вас проблемы с политическим менеджментом и имиджевым позиционированием, то это будет иметь своим следствием низкие рейтинги у населения».
В своей оценке политолог сослался на аналитическую работу холдинга «Рейтинг устойчивости губернаторов. Госсовет 2.0». Говоря о возможной отставке губернатора Оренбургской области Дениса Паслера (в январе о ней сообщали «Ведомости», многие главы регионов, о которых писала тогда газета, 10 мая объявили об уходе), Минченко также отметил наличие проблем у главы этого региона. Согласно «Рейтингу устойчивости», у Паслера 12 баллов из 29.
Лидерами в рейтинге являются губернатор Тульской области, бывший охранник президента Владимира Путина Алексей Дюмин (23 балла) и глава Севастополя Михаил Развожаев (22 балла). Худший показатель у главы Хакасии Валентина Коновалова — четыре балла. СМИ несколько раз писали о его предстоящей отставке, например об этом сообщал РБК в октябре.