Источник: приказ об атаке на остров Змеиный отдал Зеленский по совету консультантов

«Приказ запредельно глупой атаки на остров Змеиный отдавал лично Зеленский и требовал добиться “медийного” результата к 9 мая», — сказал он. По словам источника, «есть подтвержденная информация о том, что [главком ВСУ Валерий] Залужный и его Генштаб были против этой самоубийственной операции, замысел которой Зеленскому подсказали его британские советники».
«Финалом этой акции должно было быть совместное заявление о так называемой “перемоге” (укр. “победа”) — британского премьера [Бориса] Джонсона и Зеленского, но в итоге выступал вчера только Джонсон, не упомянув ни словом о катастрофе операции по штурму Змеиного», — сообщил источник.
Ранее во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы закончилась катастрофой для ВСУ. Украина потеряла четыре самолета и 10 вертолетов при попытке захватить остров Змеиный. Всего же в ходе бессмысленной с военной точки зрения попытки захвата острова киевский режим потерял в районе Змеиного три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27. Уничтожены 10 вертолетов воздушных сил Украины. Из них в воздухе сбиты три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет поддержки Ми-24. Кроме того, задействованные в операции еще шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 были уничтожены на земле в районе населенного пункта Арциз Одесской области. Также в море были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту. Тела 27 боевиков украинских спецподразделений и националистов остаются на острове Змеиный.
Украина 24 февраля лишилась контроля над островом Змеиный, расположенным в Черном море близ границы с Румынией и относящимся к Одесской области. Как тогда сообщал Конашенков, «в районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских вооруженных сил 82 украинских военнослужащих; в настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях; в ближайшее время они будут возвращены к своим семьям».