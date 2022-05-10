22:04 (мск), источник: ТАСС
В США считают, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована дипломатией
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что Вашингтон считает своей ролью поддержку Киева.
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ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована посредством дипломатии. С таким заявлением выступила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы, разумеется, считаем, что это будет урегулировано посредством дипломатического процесса, посредством дипломатического решения», — сказала официальный представитель американского лидера, комментируя ситуацию вокруг Украины в свете переговоров в Вашингтоне президента США Джо Байдена и премьер-министра Италии Марио Драги. Глава итальянского правительства, по свидетельству пресс-пула Белого дома, на встрече с Байденом, по сути, высказался за обеспечение хотя бы «ограниченного прекращения огня» на Украине для возобновления переговорного процесса.
При этом Псаки утверждала, что переговоры по Украине буксуют по вине Москвы. «Мы не видим признака того, что россияне открыты к этим обсуждениям или стремятся принимать участие в них», — заявила пресс-секретарь, ссылаясь в том числе на высказывания директора Национальной разведки США Эврил Хейнс.
«Было несколько спорадических попыток обеспечить прекращение огня, хотя бы в небольших частях страны, на Украине, как вы знаете. Мы поддерживали все их. Но это требует от россиян присутствия за столом [переговоров] и готовности принимать участие в дипломатическом процессе», — добавила Псаки.
Отвечая на вопрос о том, почему Вашингтон не ведет переговоры напрямую с Москвой, Псаки заявила, что власти США считают своей конструктивной ролью по Украине поддержку Киева за столом переговоров, а также предоставление ему военной помощи. «Наша роль сейчас, которую мы считаем наиболее конструктивной, заключается в том, чтобы продолжать поддерживать украинцев за столом переговоров, а также в военном плане», — сказала она.