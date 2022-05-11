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02:07 (мск), источник: © РИА Новости

Президент Аргентины заявил о влиянии санкций против России на другие страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая — РИА Новости. Экономические санкции Запада против России угрожают другим стран, а ситуация вокруг Украины — продовольственной и энергетической безопасности, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью испанской телерадиокомпании RTVE.

Источник: AP 2022

«На моем континенте есть много стран, которые несут много рисков в связи с текущей ситуацией», — сказал он.

Сейчас Фернандес находится с визитом в Европе.

«Я хотел узнать, что думает (премьер) Педро Санчес, и для меня было очень полезным поговорить с королем Фелипе. У нас были две хорошие встречи, где мы говорили о нашей обеспокоенности экономическим кризисом, <…> экономические санкции против России — это экономические санкции, от которых страдаем мы все», — сказал Фернандес.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, многие бренды объявили об уходе из страны. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.

В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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