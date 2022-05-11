10:43 (мск), источник: Аргументы и факты
Путин поздравил Пушилина с Днем Донецкой Народной Республики
Президент РФ Владимир Путин направил поздравление главе ДНР Денису Пушилину по случаю национального праздника — Дня Донецкой Народной Республики.
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Путин напомнил, что народ республики в 2014 году сделал выбор в пользу независимости.
Сейчас, по словам российского лидера, РФ и ДНР ведут совместную борьбу за то, чтобы граждане республики могли реализовать свое право на свободную и мирную жизнь.
«Уверен, что общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента.
Владимир Путин пожелал Пушилину крепкого здоровья и успехов, а всем жителям Донецкой Народной Республики — мужества и силы духа.
Накануне сообщалось, что Денис Пушилин предложил сделать Мариуполь курортным городом. По мнению политика, это позволит создать дополнительные рабочие места.