США поставляли оружие Киеву задолго до спецоперации, подтвердил Пентагон

«Администрация (президента США Джо) Байдена поставляла оружие задолго до вторжения. Первый миллиард долларов, который президент выделил для Украины, действительно включал помощь со смертоносным оружием… Соединенные Штаты, Канада, Британия, другие союзники на самом деле помогли подготовить украинцев», — приводит телеканал слова Кирби.
На минувшей неделе президент США Джо Байден объявил о предоставлении дополнительной военной помощи Украине. Тогда же глава государства напомнил, что выделенные конгрессом средства на оказание такого рода помощи практически исчерпаны. Палата представителей конгресса США во вторник утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 миллиардов долларов.
Как ранее сообщала американская администрация, до этого с начала президентства Джо Байдена на эти цели было выделено не менее 4,5 миллиарда долларов, в том числе 3,8 миллиарда с 24 февраля — начала российской военной спецоперации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.