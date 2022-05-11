Нарышкин заявил о цели Госдепа дискредитировать спецоперацию России

«По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Госдепартамент США поставил перед подконтрольными НПО задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе», — сказал Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР.
«Для вброса в Telegram-каналы и соцсети подготовлен набор примитивных, но алармистских, призванных посеять панику, слоганов. Их основное содержание сводится к тому, что “демократический киевский режим” при поддержке “великого и ужасного” Запада вот-вот нанесет сокрушительное поражение “тоталитарной” России, и только масштабный гражданский протест якобы способен спасти страну от неминуемой катастрофы», — добавил директор СВР.
«Для усиления воздействия на аудиторию американское внешнеполитическое ведомство предписывает своим подшефным при распространении пропаганды активнее прибегать к использованию нецензурной лексики, оскорбительных выражений и вульгарных образов. Рекомендуется не гнушаться распространением самых невероятных фейков, направленных на дегуманизацию, расчеловечивание политического и военного руководства РФ в глазах народа», — отметил Нарышкин.
В Вашингтоне полагают, что такой подход наиболее эффективен в отношении городской молодежи. Предполагается, что, „проглотив“ этот бред, она выйдет на улицы и запустит в России „либерально-демократические“, то есть выгодные Западу, перемены.
Сергей Нарышкиндиректор Службы внешней разведки РФ
«В таких действиях Госдепартамента США просматривается много общего с традициями министерства народного просвещения и пропаганды Третьего рейха и его главы Иозефа Геббельса, который считал интеллектуализм худшим врагом любой пропаганды. Ему же принадлежит фраза “Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней”. С русскими у Геббельса тогда — в 1941 — это не получилось», — сообщил глава СВР.
Он выразил уверенность, что у Вашингтона это тоже не получится. «А Госдепартаменту хотелось бы дать совет не скатываться к площадной брани. Смотрите, как бы вам самим не броситься с крутизны в море и погибнуть в воде.», — добавил Нарышкин.