Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна совместно с союзниками ищет возможности для возвращения на мировой рынок 20 млн т украинского зерна, чтобы добиться снижения мировых цен. По его словам, из-за конфликта на Украине мировые цены на продовольствие взлетели до рекордных значений.
Украину закредитовывают все больше и больше, но это никак не влияет на развитие страны, повышение благосостояния граждан. Наоборот, Вашингтон затягивает военные действия на территории Украины — по этой причине её жители не могут вернуться к привычной мирной жизни.
Вячеслав Володинпредседатель Госдумы России
По его словам, США уже загнали Украину в долговые обязательства, выделив $40 млрд на ленд-лиз и другую помощь с отсрочкой оплаты. При этом американцы забирают самое необходимое, «фактически устраивая продразвёрстку». «В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор», — добавил он.
Ранее сегодня палата представителей конгресса США одобрила выделение пакета помощи Украине стоимостью почти $40 млрд. Теперь инициативу должен одобрить сенат, после чего она поступит президенту.
9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который должен упростить оказание помощи стране. Закон временно снимает часть требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу вооружений, если оно будет поставляться правительству Украины или других стран Восточной Европы, «подвергнувшихся российскому вторжению».
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, считает, что США выделит новые средства для поддержки Украины, чтобы нанести тяжелое поражение России и ограничить её экономическое развитие и политическое влияние в мире.