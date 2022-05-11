Новые власти Херсонской области обратятся к Путину с просьбой включить регион в состав России

«Референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом, которое сделало все, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества. Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта РФ», — сказал Кирилл Стремоусов на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
По его словам, до конца года Херсонская область полностью перейдет под законодательство Российской Федерации.
Город Херсон — это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской федерации.
Он отметил, что пенсионная реформа в регионе будет создаваться с нуля. «Украинская сторона не даст реестр пенсионеров. Выстроим банковскую систему. Тогда перейдем, когда сможем наделять людей гражданством РФ. Никого заставлять не будем», — пояснил Кирилл Стремоусов.
Ранее Кирилл Стремоусов уже заявлял, что регион будет стремиться стать одним из субъектов России. Кроме того, Херсонская область Украины планирует вернуть себе герб времен Российской империи. Ранее стало известно, что в Херсонской области могут открыть российские банки, а в ряде городов, занятых российскими военными, включая Херсон, вводят российские рубли.