Кабмин Украины утвердил документ, по которому российские активы отходят государству

«Сегодня кабинет министров утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины отходят государству, а точнее государственному предприятию “Национальный инвестиционный фонд”, — написал премьер в своем Telegram-канале.
«Все, чем владеет Россия в Украине, мы заберем и направим на усиление армии, поддержку людей и восстановление нашей страны», — утверждает глава украинского кабмина. Он добавил, что украинские власти «продолжают работу» с западными партнерами, чтобы добиться передачи украинским властям российских активов, которые были заморожены за рубежом.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.
10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 8 апреля, что на Украине будет национализировано любое российское имущество.