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13:53 (мск), источник: ТАСС

Кабмин Украины утвердил документ, по которому российские активы отходят государству

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило документ, согласно которому российские активы на территории страны переходят в собственность государства. Об этом сообщил в среду глава украинского кабмина Денис Шмыгаль.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня кабинет министров утвердил документ, согласно которому российские активы на территории Украины отходят государству, а точнее государственному предприятию “Национальный инвестиционный фонд”, — написал премьер в своем Telegram-канале.

«Все, чем владеет Россия в Украине, мы заберем и направим на усиление армии, поддержку людей и восстановление нашей страны», — утверждает глава украинского кабмина. Он добавил, что украинские власти «продолжают работу» с западными партнерами, чтобы добиться передачи украинским властям российских активов, которые были заморожены за рубежом.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 8 апреля, что на Украине будет национализировано любое российское имущество.

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