Британия заключила новые соглашения о безопасности со Швецией и Финляндией

«Мы решительно и безоговорочно поддерживаем Швецию и Финляндию, подписание данных деклараций в сфере безопасности является символом прочного доверия между странами», — указывается в тексте. Отмечается, что подписанные документы позволят «повысить уровень безопасности в Европе». В заявлении подчеркивается, что новые соглашения позволят Великобритании увеличить свое военное присутствие в обеих странах путем размещения боевой техники и личного состава.
О заключении договоренностей было объявлено во время визита Джонсона в Стокгольм, где он в среду проводит встречу с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. В программе главы британского правительства на 11 мая также значится поездка в Финляндию.
По мнению британских политических комментаторов, тем самым он намерен продемонстрировать поддержку Соединенного Королевства в вопросе членства Швеции и Финляндии в НАТО.
Как сообщалось ранее, 13 мая в Швеции будет готов межпартийный анализ ситуации в области политики безопасности, правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ) определится по поводу вступления в НАТО 15 мая. Многие видные члены СДРПШ, в том числе Андерссон, в свете ситуации на Украине выступают за отказ от политики неприсоединения и вступление королевства в альянс.
В Финляндии большинство депутатов парламента уже высказалось в пользу присоединения республики к блоку. Возможное решение о заявке Хельсинки будет принято совместно президентом и правительством. Премьер-министр Санна Марин заявила, что уведомит об этом до того, как ее Социал-демократическая партия примет решение на заседании 14 мая.