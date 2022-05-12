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03:06 (мск), источник: © РИА Новости

Дональда Трампа оштрафовали на 110 тысяч долларов

ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп оштрафован на 110 тысяч долларов за те дни, в которые он не предоставлял затребованные судом документы.

Источник: AP 2022

«Судья в Нью-Йорке отменил решение против Трампа о неуважении к суду, при соблюдении определенных условий, и обязал его выплатить штраф в размере 110 тысяч долларов», — сообщает телеканал CNN.

Штраф назначен за невыполнение указания о передаче затребованных судом документов, говорится в сообщении. Суд при этом потребовал изучить практику уничтожения документов в Trump Organization и исследовать оставшиеся документы до 20 мая.

Ранее суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в неуважении к инстанции и обязал выплачивать по 10 тысяч долларов в сутки за отказ представить документы.

Правоохранителей интересует, нарушила ли компания Трампа закон, указав низкую стоимость в отчетах для налоговых инспекторов, но используя высокую, чтобы получить налоговые льготы и произвести впечатление на кредиторов. В связи с этим рассматривается возможность подачи иска, а большое жюри присяжных решает, есть ли основания для предъявления уголовных обвинений. Трампа в правонарушениях не обвиняют, он называет расследование «охотой на ведьм», объясняя его политическими мотивами.

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