В Кремле отреагировали на возможное вступление Финляндии в НАТО

«Всегда рассматриваются и анализируется самые разные варианты, мы неоднократно говорили — расширение НАТО и приближение инфраструктуры альянса к нашим границам — не делает мир и европейский континент безопаснее», — пояснил он и подчеркнул, что вступление Финляндии в альянс безусловно является угрозой для РФ.
Однако уточняется, что для обеспечения безопасности будет проведен анализ с целью выработки необходимых мер: есть действующее поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга Северо-Атлантического альянса. «НАТО движется в нашу сторону», — сакцентировал внимание Песков.
Ранее в этот день сообщалось, что финские президент Саули Ниинисте и глава кабинета министров Санна Марин поддержали членство в НАТО. Лидер страны и премьер выразили надежду на то, что шаги на национальном уровне для вступления в будут сделаны в ближайшие несколько дней. Они уверены, что это усилит как безопасность страны, так и оборонный альянс.
5 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что вероятная заявка Финляндии на вступление в блок будет обсуждаться в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Первым делом ее рассмотрит совет альянса, после этого соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне в 30 странах альянса. 11 мая стало известно о том, что Финляндия и Швеция могут подать заявки одновременно.
4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае вступления в НАТО эти страны станут пространством противостояния альянса с Россией.
3 апреля Столтенберг отметил, что НАТО найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.