Песков отреагировал на слова Медведева о риске ядерной войны

Россия будет готова дать «самый решительный ответ» на любые попытки «влезть на Украину и в специальную военную операцию», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о риске ядерной войны, о котором ранее говорил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Представитель Кремля подчеркнул, что все хотят избежать прямого конфликта России и НАТО.
Медведев в четверг опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, в котором указал, что «накачивание» Украины западным оружием, «отправка наемников», учения НАТО у российских границ «повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией», а у такого конфликта «всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну». Он призвал Запад думать о последствиях своих действий.
Глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что риски ядерной войны «весьма существенны», эту опасность нельзя недооценивать, но Россия исходит из тезиса о недопустимости такого развития событий. В Белом доме согласились, что в ядерной войне не может быть победителей. Представитель американской администрации Джен Псаки подчеркнула, что происходящее на Украине нельзя считать непрямым конфликтом между Россией и НАТО.
Шеф Пентагона Ллойд Остин 11 мая назвал российский ядерный арсенал значительной проблемой. «Россия остается сильной угрозой, требующей тесной и постоянной координации в рамках НАТО для предотвращения дальнейшей агрессии в Европе», — сказал он.
После начала военной операции на Украине в США и НАТО не раз говорили, что не хотят вмешиваться в военные действия и отправлять на Украину войска. 8 мая канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Североатлантический альянс не станет стороной конфликта.