С 1 июня изменится размер и порядок начисления пенсийЧто нужно учесть получателям
Фоторепортажи
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
10Прием самбы: в Рио вернулся карнавал
13:16 (мск), источник: РБК

Песков отреагировал на слова Медведева о риске ядерной войны

Медведев заявил, что поставки оружия Украине и учения НАТО у российских границ повышают вероятность конфликта с альянсом, который может перерасти в ядерную войну. Песков сказал, что такого исхода все стремятся избежать.

Источник: AP 2022

Россия будет готова дать «самый решительный ответ» на любые попытки «влезть на Украину и в специальную военную операцию», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о риске ядерной войны, о котором ранее говорил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Представитель Кремля подчеркнул, что все хотят избежать прямого конфликта России и НАТО.

Медведев в четверг опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, в котором указал, что «накачивание» Украины западным оружием, «отправка наемников», учения НАТО у российских границ «повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией», а у такого конфликта «всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну». Он призвал Запад думать о последствиях своих действий.

Президент Владимир Путин в конце апреля предупредил, что Москва использует инструменты, «которыми сейчас не может похвастаться никто», в случае чьего-либо вмешательства в события на Украине и угрозы стратегической безопасности России.

Глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что риски ядерной войны «весьма существенны», эту опасность нельзя недооценивать, но Россия исходит из тезиса о недопустимости такого развития событий. В Белом доме согласились, что в ядерной войне не может быть победителей. Представитель американской администрации Джен Псаки подчеркнула, что происходящее на Украине нельзя считать непрямым конфликтом между Россией и НАТО.

Шеф Пентагона Ллойд Остин 11 мая назвал российский ядерный арсенал значительной проблемой. «Россия остается сильной угрозой, требующей тесной и постоянной координации в рамках НАТО для предотвращения дальнейшей агрессии в Европе», — сказал он.

После начала военной операции на Украине в США и НАТО не раз говорили, что не хотят вмешиваться в военные действия и отправлять на Украину войска. 8 мая канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что Североатлантический альянс не станет стороной конфликта.

 «Не захлебнуться собственной слюной»: Медведев — о сценарии на Украине
В Херсонской области рассказали об обращении к Путину
Спецоперация на Украине
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России
Володин ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь