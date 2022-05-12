14:41 (мск), источник: Российская газета
Путин: Санкции против России провоцируют глобальный кризис
Глава государства напомнил про непростые внешние условия — это санкционное давление и в целом ситуация на мировых рынках.
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Он подчеркнул, что авторы санкций, «руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией в большей степени бьют по собственным национальным интересам». Кроме того, они наносят удар по собственным экономикам, по благополучию своих граждан.
Продолжение санкционной одержимости Запада, считает Владимир Путин, приведет к сложнейшим последствиям как для граждан Евросоюза, так и беднейших стран мира.
Это уже заметно, прежде всего исходя из резкого роста инфляции в Европе. В отдельных странах она вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%, напомнил российский лидер.
Беднейшие же государства мира уже сталкиваются с рисками голода, и вина в этом, уверен президент, целиком лежит на элитах западных стран. Ради сохранения своего глобального доминирования те готовы жертвовать остальным миром, констатировал он.
Россия же справляется с внешними вызовами, спровоцированными санкциями Запада. Путин отметил, что постепенно замедляется инфляция, за прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта. А недельный прирост цен уже опустился до 0,1 процента — это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции.
Татьяна Замахина