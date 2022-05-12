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16:34 (мск), источник: РБК

Глава Пентагона заявил, что никто не хочет конфликта НАТО и России

По мнению Ллойда Остина, такого столкновения не хочет в том числе и Москва. В случае, если Россия все же решит напасть на любого из членов НАТО, это «все поменяет», предупредил шеф Пентагона.

Источник: AP 2022

Если Россия решит атаковать одну из стран — членов НАТО, это «кардинально все поменяет», никто не хотел бы такого развития событий, заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в конгрессе. Фрагмент его выступления публикует Newsweek.

«Но моя точка зрения заключается в том, что Россия не хочет сражаться с НАТО», — сказал шеф Пентагона. Он объяснил свое предположение военной мощью альянса: у НАТО 1,9 млн солдат и «самые совершенные возможности в области авиации, кораблей, разновидностей вооружения». «Это не та битва, которой он (Путин. — РБК) хотел бы», — считает Остин.

По его мнению, столкновение между Россией и альянсом «быстро перерастет в другую разновидность борьбы, и никто не хотел бы это увидеть».

Остин на слушаниях подчеркнул, что Россия «остается сильной угрозой, требующей тесной и постоянной координации в рамках НАТО для предотвращения дальнейшей агрессии в Европе». Значительные проблемы для США представляет ядерный арсенал Москвы, отметил министр.

После начала российской военной операции на Украине власти США и других стран Североатлантического альянса подчеркивали, что не хотят войны с Россией. В администрации президента США в марте заявляли, что Джо Байден стремится любой ценой избежать конфликта с Россией и настроен решать вопросы дипломатически. Аналогичную позицию высказывал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В Москве видят в поддержке западными государствами Киева угрозу и попытки затянуть военные действия на Украине — в частности, российские власти критикуют поставки иностранного оружия на Украину. 12 мая зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что «накачивание Украины» западным оружием, «отправка наемников» и другие действия НАТО повышают вероятность прямого конфликта России и альянса. «У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну», — предостерег политик.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал «решительный ответ» на любые попытки третьих стран «влезть на Украину и в специальную военную операцию». О «молниеносном ответе» в такой ситуации предупреждал и президент Владимир Путин.

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