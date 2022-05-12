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17:23 (мск), источник: ТАСС

Матвиенко заявила, что РФ согласится с решением, которое примут жители Херсонской области

АШХАБАД, 12 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса их территории.

«Такое решение (о статусе Херсонской области — прим. ТАСС) могут принять только сами жители Херсонской области. Какое они примут решение, когда [примут], это их право. Какая будет власть, какая будет структура власти, как они дальше видят свою судьбу, они должны будут определить сами, никто не форсирует, никто на них не давит», — заявила Матвиенко в четверг журналистам. «Это будет их воля, их решение. Какая это будет воля, мы с ней согласимся», — добавила она.

По словам спикера СФ, сегодня Херсонская область уже может принимать решения «без оглядки на киевские власти и нацистские батальоны». «Хочется херсонцам сказать огромное спасибо за то, что, несмотря на тяжелые условия, они сумели оперативно определиться с властью, успешно провели посевную, работают предприятия, учреждения», — подчеркнула Матвиенко.

Это вызывает уважение. Сегодня Херсонская область не является проектом «анти-России». Уверена, что Херсонская область никогда не будет участвовать в проектах русофобского характера, навязываемых из-за океана.

Валентина Матвиенко
спикер Совета Федерации

В среду сообщалось, что руководство Херсонской области намерено обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать эту информацию заявил, что жители Херсонской области должны сами решать быть или не быть обращению о вхождение региона в состав России, кроме того, такая возможность должна иметь четкое юридическое обоснование. По словам Пескова, «это вопрос, который должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками».

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