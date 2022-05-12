18:42 (мск), источник: © РИА Новости
Кадыров прокомментировал нападение на российского посла в Польше
ГРОЗНЫЙ, 12 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нарушением всех норм инцидент с нападением на посла РФ в Варшаве.
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«Мы настроены очень жестко, и мы просим президента заставить все государства, которые с нами не считаются, встать на колени. Польша, с послом где так поступают? Это что такое? Что за демократия? Что за Европа? Почему не принимают меры? Если бы это было бы в Чечне, то весь мир, все, ООН, НАТО — все собрались бы осуждать, обсуждать, ввести санкции. Ну, он посол же. Как так можно? Это нарушение всех норм, по-моему», — сказал Кадыров в видео в своем Telegram-канале.
Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев 9 мая приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.
Позднее в МИД РФ заявили, что Москва ждет официальных извинений от властей в Польше в связи с инцидентом и примет решение о реакции на него в зависимости от действий Варшавы.