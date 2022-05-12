Эмир Кустурица объяснил роль России в современном мире Сербский режиссер рассказал, как следует вести себя россиянам и сербам, когда на их страны оказывается сильнейшее давление.
Фоторепортажи
8Полет Гагарина в цифрах
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
18:42 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров прокомментировал нападение на российского посла в Польше

ГРОЗНЫЙ, 12 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нарушением всех норм инцидент с нападением на посла РФ в Варшаве.

Источник: © РИА Новости

«Мы настроены очень жестко, и мы просим президента заставить все государства, которые с нами не считаются, встать на колени. Польша, с послом где так поступают? Это что такое? Что за демократия? Что за Европа? Почему не принимают меры? Если бы это было бы в Чечне, то весь мир, все, ООН, НАТО — все собрались бы осуждать, обсуждать, ввести санкции. Ну, он посол же. Как так можно? Это нарушение всех норм, по-моему», — сказал Кадыров в видео в своем Telegram-канале.

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев 9 мая приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.

Позднее в МИД РФ заявили, что Москва ждет официальных извинений от властей в Польше в связи с инцидентом и примет решение о реакции на него в зависимости от действий Варшавы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 В Китае допустили возможность появления войск НАТО рядом с Петербургом
Американский полковник раскрыл план Байдена начать войну НАТО с Россией
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России
Володин ответил на вопрос о возможности мобилизации в России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь