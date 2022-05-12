Россия созвала заседание СБ ООН по биолабораториям США на Украине

«Мы потребовали проведения открытого заседания Совета безопасности ООН, чтобы представить новые свидетельства военно-биологических программ в биолабораториях США на Украине. Заседание назначено на 10:00 (17:00 мск) 13 мая», — написал Полянский.
В российском Минобороны утверждают, что на Украине существовала сеть из 30 биологических лабораторий, которые работали по заказу Пентагона. Там военные биологи изучали возбудителей Конго-Крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов, поскольку эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а «их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний», говорил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, ученые также исследовали пути передачи заболеваний через летучих мышей. Российские военные считают, что на Украине пытались создать компоненты биологического оружия.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 355 УК — о разработке, производстве оружия массового поражения. Глава СК Александр Бастрыкин утверждает, что финансирование США биологических программ на Украине с 2005 года превысило $224 млн.
В Минобороны обвинили в причастности к деятельности американских лабораторий на Украине производителей вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna, а также фармацевтические компании Gilead и Merck & Co (MSD).
Госдепартамент и Пентагон опровергли причастность к разработке биологического оружия. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что он — «президент адекватной страны», и оружия массового поражения на Украине не разрабатывают.