МИД счел нонсенсом попытки отстранить Россию от ближневосточных вопросов

Попытки отстранить Россию от процесса урегулирования кризиса на Ближнем Востоке — это политический нонсенс, говорится в сообщении на сайте российского МИДа.
Так ведомство отреагировало на решение не приглашать российскую сторону на заседание Временного координационного комитета (ВКК) по оказанию помощи палестинцам, которое состоялось в Брюсселе 10—11 мая под сопредседательством Норвегии и ЕС.
«Любые попытки выключить Россию из процесса решения палестино-израильского, сирийского или любого другого ближневосточного кризиса — политический нонсенс», — отметили в ведомстве.
В МИДе выразили «сожаление и непонимание» из-за такого шага западных стран и добавили, что Россия активно участвовала в работе комитета с момента его основания в 1993 году и «вносила существенный, общепризнанный вклад в создание прочной базы для реализации формулы “двух государств” — Израиля и Палестины».
В начале декабря прошлого года президент Палестины Махмуд Аббас призвал президента России Владимира Путина организовать в Москве мирную конференцию по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, сообщил палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль.
Он отмечал, что конференция может быть организована при содействии «ближневосточного квартета» — России, США, Евросоюза и ООН. Палестина, рассказал Нофаль, заинтересована в проведении встреч «квартета» на уровне министров иностранных дел для начала нового этапа диалога. Он ранее сообщал, что Палестина не намерена принимать участие в мирных переговорах в случае, если единственным посредником на них выступят США.