06:47 (мск), источник: Lenta.Ru
Посол Финляндии заявил об отсутствии военной угрозы со стороны России
Посол Финляндии при НАТО Клаус Корхонен заявил об отсутствии военной угрозы со стороны РФ. Его слова передает РБК.
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Корхонен пояснил, что решение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО продиктовано изменениями в сфере безопасности из-за военных действий на Украине. При этом в Хельсинки не наблюдают военной угрозы со стороны России, отметил он.
«У нас сильная оборона, у нас очень способная пограничная охрана, и я думаю, что сейчас мы бдительны, поэтому на границе очень безопасно», — сообщил посол журналистам.
Он также заявил, что в настоящее время «мы очень далеки от какой-либо ядерной ситуации».
12 мая президент и премьер-министр Финляндии Саули Нийнисте и Санна Марин поддержали подачу заявки на вступление страны в НАТО. По словам главы правительства и президента, в случае вступления в альянс страна повысит свои оборонные возможности и усилит объединение.
Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в ответ заявил, что территории скандинавских стран — Финляндии и Швеции, которые собираются вступить в НАТО — могут стать новыми «мишенями» российских военных.