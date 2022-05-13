Евросоюз планирует стать придатком НАТО, заявил Лавров

«Украинские коллеги публично заявляют о том, что они готовы обрести блоковый статус, безъядерный статус, вопреки тому, что президент Зеленский в январе заявлял на мюнхенской конференции о том, что было ошибкой отказаться от ядерного оружия, тем не менее, сейчас они готовы объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантии за пределами НАТО и за пределами других внеполитических блоков. Но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского союза», — сказал он по итогам заседания СМИД СНГ.
«Они (страны Евросоюза — ред.) устремляются ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО, тем самым подтверждая тенденцию о том, что они с Североатлантическим альянсом сливаются и будут по сути дела выполнять функции его придатка», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.