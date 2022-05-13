Брюссель констатировал неготовность стран Европы к обороне своих городов

В странах Европы очень слабая противовоздушная оборона городов и объектов инфраструктуры, есть дефицит вооружений и недостаточно мощностей по их производству.
Брюссель констатировал также пробелы в сфере кибербезопасности и нехватку боеприпасов после их поставок для помощи украинской армии.
События на Украине, считает Еврокомиссия, выявили негативные последствия «низких расходов на оборону в мирное время» в странах Европы. «Европа сталкивается с самым большим увеличением военных расходов в государствах-членах с окончания Второй мировой войны», — говорится в подготовленном ЕК документе.
Брюссель предлагает усиливать оборону стран Европы и обеспечивать повышение безопасности стран союза сообща.
Увеличения расходов на оборону хотя бы до уровня 2% ВВП неоднократно требовал от союзников по НАТО Дональд Трамп, когда был президентом США. Тогда европейские страны неохотно отвечали на его претензии и собирались нарастить военные расходы к 2024 году.
В июле 2018 года Трамп заявил, что страны НАТО должны начать тратить на оборону 2% от ВВП прямо сейчас, а не дожидаться 2025 года.
«Какая польза НАТО в том, что Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию? Почему только пять из 29 стран выполнили свои обязательства? США платят за защиту Европы, а затем теряют миллиарды на торговле. Должны платить 2% ВВП сейчас же, а не к 2025 году», — написал тогда Трамп.
Причем Белый дом тогда сообщил, что на закрытой встрече с лидерами стран альянса Трамп предлагал лидерам стран НАТО перейти к тратам на содержание альянса 4% ВВП вместо цели в 2% к 2024 году.
Германия сначала отказывалась поставлять оружие Украине, ссылаясь на свою принципиальную позицию не отправлять вооружение в зоны конфликтов. Однако позже Берлин начал поставки. Но Ламбрехт публично заявляла об «истощении» запасов вооружений.
В частности, выступая перед депутатами бундестага, Ламбрехт сказала: «Например, на бумаге у нас 350 боевых машин пехоты “Пума”. А в действительности только 150 из них реально боеспособны. 150! Можно говорить, что наши возможности ограниченны. Ситуация с боевым вертолетом “Тигр” ничем не отличается, только 9 из 51 машины могут взлететь».