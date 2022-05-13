Великобритания ввела санкции против бывшей супруги Владимира Путина и его родственников

Рестрикции были введены в отношении двоюродного брата российского лидера бизнесмена Игоря Путина, заместителя председателя правления страховой компании «Согаз» Михаила Путина, председателя совета директоров ООО «Группа компаний МРТ» Романа Путина.
Санкции, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, введены также против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и ее бабушки Анны Зацепилиной, а также бизнесменов Михаила Шеломова и Александра Плехова, члена совета директоров «Согаза» Михаила Клишина, гендиректора ООО «Морской порт Геленджик» Владимира Колбина, президента НПФ «Газфонд» Юрия Шамалова, юриста Виктора Хмарина.
Всего с начала специальной военной операции РФ на Украине Великобритания ввела рестрикции против более чем 1,6 тыс. российских политиков, бизнесменов, чиновников, журналистов и предприятий. Как уточняет МИД, под санкциями оказались порядка 20 российских банков с общим объемом активов 940 млрд фунтов (свыше $1,2 трлн), а также более 100 крупных бизнесменов и их родственники, совокупный размер активов которых оценивается Лондоном более чем в 170 млрд фунтов (около $220 млрд).
Также был запрещен экспорт товаров в ряде отраслей, британское небо закрылось для российских самолетов, в портах был введен запрет на заход российских судов, а многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться инвестировать в них.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ.