Жителей Франции призвали держаться подальше от пьяных оленей Животные могут вести себя агрессивно и нанести вред людям
Фоторепортажи
10Прием самбы: в Рио вернулся карнавал
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
14:18 (мск), источник: ТАСС

Великобритания ввела санкции против бывшей супруги Владимира Путина и его родственников

ЛОНДОН, 13 мая. /ТАСС/. Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него бывшую супругу президента РФ Владимира Путина Людмилу, а также нескольких его родственников. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД Соединенного Королевства.

Источник: Reuters

Рестрикции были введены в отношении двоюродного брата российского лидера бизнесмена Игоря Путина, заместителя председателя правления страховой компании «Согаз» Михаила Путина, председателя совета директоров ООО «Группа компаний МРТ» Романа Путина.

Санкции, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения, введены также против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой и ее бабушки Анны Зацепилиной, а также бизнесменов Михаила Шеломова и Александра Плехова, члена совета директоров «Согаза» Михаила Клишина, гендиректора ООО «Морской порт Геленджик» Владимира Колбина, президента НПФ «Газфонд» Юрия Шамалова, юриста Виктора Хмарина.

Всего с начала специальной военной операции РФ на Украине Великобритания ввела рестрикции против более чем 1,6 тыс. российских политиков, бизнесменов, чиновников, журналистов и предприятий. Как уточняет МИД, под санкциями оказались порядка 20 российских банков с общим объемом активов 940 млрд фунтов (свыше $1,2 трлн), а также более 100 крупных бизнесменов и их родственники, совокупный размер активов которых оценивается Лондоном более чем в 170 млрд фунтов (около $220 млрд).

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее сообщила, что более 60% валютных резервов России — свыше $350 млрд — были заморожены в результате западных санкций в качестве ответной меры на спецоперацию РФ на Украине.

Также был запрещен экспорт товаров в ряде отраслей, британское небо закрылось для российских самолетов, в портах был введен запрет на заход российских судов, а многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться инвестировать в них.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.
 По легенде, на создание этого чуда инженерной мысли Шухова вдохновила уборщица
Для Вашингтона это тревожный знак, так как речь идет о странах, которые могут помочь России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь