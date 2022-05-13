Четыре страны отозвали признание независимости Косова

По его словам, Белград находится под огромным давлением, цель которого — вынудить «принять нарушение территориальной целостности» Сербии.
«Передачей запроса так называемого Косова о членстве в Совете Европы Приштина показала, что не уважает взятые на себя обязательства и не стремится решать вопрос через диалог. Наши спецслужбы получили информацию, что минимум две крупные страны работают над предоставлением логистической поддержки Приштине. Как глава МИД я передал президенту ноты четырех стран, которые отозвали признание Косова, а Совет национальной безопасности предоставил президенту возможность оповестить об этом общественность в подходящий момент, этим жестом мы хотим дать шанс Совету Европы и не начинать процедуру приема так называемого Косова», — заявил министр, не уточнив, что это за страны.
Министр также сообщил, что на следующей неделе Сербию посетит председатель Совета ЕС Шарль Мишель, а 23 июня во Франции пройдет конференция по Западным Балканам.
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что непризнанное Косово подало заявку на вступление в Совет Европы, нарушив Вашингтонские соглашения. Он пообещал дать «сильный ответ» Косову, заявив, что Белград продолжит ускоренную работу над отзывом признания косовской независимости.
4 сентября 2020 года в Вашингтоне был зафиксирован ряд обязательств руководства Сербии и Косова (вашингтонские соглашения), среди которых мораторий на продвижение Приштиной своей кандидатуры в международные организации, а также приостановка Белградом работы с мировыми столицами по отзыву ими признания косовской независимости.
В начале августа прошлого года парламент Косова не поддержал резолюцию, обязывающую непризнанное образование выполнить вашингтонские соглашения.
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств — членов Евросоюза.