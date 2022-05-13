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17:25 (мск), источник: ТАСС

Четыре страны отозвали признание независимости Косова

БЕЛГРАД, 13 мая. /ТАСС/. Еще четыре страны мира проинформировали Сербию о том, что отозвали свое признание независимости самопровозглашенного Косова. Об этом сообщил в пятницу глава сербского МИД Никола Селакович по итогам заседания Совета национальной безопасности Сербии.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Белград находится под огромным давлением, цель которого — вынудить «принять нарушение территориальной целостности» Сербии.

«Передачей запроса так называемого Косова о членстве в Совете Европы Приштина показала, что не уважает взятые на себя обязательства и не стремится решать вопрос через диалог. Наши спецслужбы получили информацию, что минимум две крупные страны работают над предоставлением логистической поддержки Приштине. Как глава МИД я передал президенту ноты четырех стран, которые отозвали признание Косова, а Совет национальной безопасности предоставил президенту возможность оповестить об этом общественность в подходящий момент, этим жестом мы хотим дать шанс Совету Европы и не начинать процедуру приема так называемого Косова», — заявил министр, не уточнив, что это за страны.

Селакович подчеркнул, что МИД Сербии продолжит бороться за отзыв признания Косова.

Министр также сообщил, что на следующей неделе Сербию посетит председатель Совета ЕС Шарль Мишель, а 23 июня во Франции пройдет конференция по Западным Балканам.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что непризнанное Косово подало заявку на вступление в Совет Европы, нарушив Вашингтонские соглашения. Он пообещал дать «сильный ответ» Косову, заявив, что Белград продолжит ускоренную работу над отзывом признания косовской независимости.

Косово и вашингтонские соглашения

4 сентября 2020 года в Вашингтоне был зафиксирован ряд обязательств руководства Сербии и Косова (вашингтонские соглашения), среди которых мораторий на продвижение Приштиной своей кандидатуры в международные организации, а также приостановка Белградом работы с мировыми столицами по отзыву ими признания косовской независимости.

В начале августа прошлого года парламент Косова не поддержал резолюцию, обязывающую непризнанное образование выполнить вашингтонские соглашения.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств — членов Евросоюза.

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