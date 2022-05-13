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15:32 (мск), источник: © РИА Новости

Эрдоган высказался о планах вступления Финляндии и Швеции в НАТО

АНКАРА, 13 мая — РИА Новости. Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

Источник: © РИА Новости

«Мы следим за процессом. Но не находимся в положительных, позитивных мнениях на этот счет. Потому что до этого была ошибка в связи с Грецией. Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции. Второй ошибки, будучи Турцией, совершать не хотим. Скандинавские страны имеют привычку оказывать “гостеприимное отношение” к террористам, пускать их в парламент. Поэтому смотреть положительно на это мы пока не можем», — сказал Эрдоган журналистам.

Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие «месяцы и недели», заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указывал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО и последующее размещение в них подразделений альянса сделает эти территории возможными целями для военных России.

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