Премьер Грузии пообещал народу мир с Россией

«Мы даем гарантию нашему населению, что мир будет долгосрочным. Никакого второго фронта, никакой войны в стране не будет, наоборот, будет развитие, строительство и мир», — сказал он журналистам.
Глава правительства подчеркнул, что власти не будут поддаваться провокациям оппозиции, желающей внести деструктивность в ситуацию в Грузии. Он также отметил, что стабильность, развитие и мир — это достижение основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.
После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в грузинское руководство не раз заявляло, что не присоединится к западным санкциям против России и не сделает ничего такого, что не соответствовало бы национальным интересам. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что Киеву очень помогло бы открытие Грузией «второго фронта». Ни в партии «Грузинская мечта», ни в оппозиции эту идею не поддержали, после чего президент Владимир Зеленский отозвал из Тбилиси посла.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.